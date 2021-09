Brann i restaurant i Oslo spredde seg til ventilasjonsanlegget

Oslo-politiet skriver på Twitter at flere beboere er evakuert.

– Det har tatt fyr i en smørblanding, og det har spredt seg opp i ventilasjonsanlegget. Det er en utfordrende situasjon, men brannvesenet jobber med slukningsarbeidet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo-politiet til NTB.

Det er evakuert flere personer i bygget, men brannvesenet mener i 20-tiden at det ikke er fare for at brannen sprer seg til andre bygg.

– Politiet er på stedet og det er satt opp sperringer. Hvor mange som er evakuert, vet jeg ikke, men vi går gjennom bygget for å se om det er flere som må evakueres, sier Pedersen.

Brannen oppsto i restauranten Royal Tandoori i Pilestredet.