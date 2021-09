Pride-kunst vandalisert i Bergen

– Nå har noen latt seg provosere av den fargerike bananen og forsøkt å ødelegge kunstverket, sier kunstneren Play til VG.

– Jeg synes det er skremmende at enkelte tillater seg å tro at de har rett til å fordømme andre for deres legning eller identitet. De burde passe sine egne saker og heller fokusere på å jobbe med sine egne utfordringer, for de har tydeligvis litt å jobbe med, sier Play videre.

Kunstneren går hardt ut mot dem som står bak hærverket, dersom formålet var å underminere Pride. Likevel syns Play den nye malingen har gitt gatekunsten et kult uttrykk.

– De må faktisk ha planlagt det og forberedt seg over flere dager. Det er ganske kult at de faktisk har gjort seg selv til kriminell for å forsøke å sensurere meg, sier Play.