Barneombudet mener dystre påstander fra helsemyndigheter skaper frykt

– I halvannet år har våre barn og unge levd med strenge restriksjoner. Nå som de er tilbake på skolen, møtes de med påstander om at tusenvis av barn må på sykehus. Det skapes mye frykt som barn og unge må bære på. Det er svært uheldig, sier barneombud Inga Bejer Engh til Aftenposten.

– Profesjonelle aktører kommer ut med den ene mer dystre påstanden enn den andre. De bør være klar over at frykten de skaper, også gjør noe med helsen til både barn og vokse, sier hun.

Helsedirektør Bjørn Guldvog uttalte i forrige uke til NRK at flere tusen barn kunne bli innlagt med covid-19. Dette estimatet korrigerte han senere til under 500, og han pekte på at det første anslaget var «ment som å beskrive et mulighetsrom».

– Jeg ser i ettertid at det etterlatte inntrykket var at dette var mer sannsynlig enn det som var min intensjon. Derfor har jeg hatt behov for å justere det, sier Guldvog.