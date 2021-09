Kommunene får 3 millioner hurtigtester denne uka

Det er et vedvarende høyt forsyningsbehov av hurtigtester som har gjort at Helsedirektoratet har skaffet 5 millioner nye hurtigtester, opplyser direktoratet i et brev sendt til kommunene.

Testene er selvtester som kan leveres ut til publikum. 2 millioner av testene skal til nasjonalt lager, mens 3 millioner altså skal deles ut til kommunene.

Kommunene kan regne med å få levert testene i løpet av inneværende uke.

Senere vil det bli mulighet for å bestille flere tester fra nasjonalt lager, men denne prioriteringen og fordelingen gjøres ikke nå, opplyser Helsedirektoratet i brevet.