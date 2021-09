Forrige uke varslet konsernsjef Geir Karlsen at selskapet ville ha mer sesongarbeid, for å kompensere en utfordrende vintersesong.

Med det skaper ledelsen ny usikkerhet, sier leder René-Charles Gustavsen i Norwegian Kabinforening i et intervju med Dagens Næringsliv.

– Om ledelsen velger å gå videre med dette, vil de møte ansatte som står rakrygget med armene i kors og med et stramt blikk. Vi blir ikke med på noen sesongmessig nedbemanning om vinteren, de ansatte ønsker mer forutsigbarhet, sier Gustavsen til avisa.

Også lederen for Norwegian Pilot Union, Alf W. Hansen, går ut mot planene. Han forteller at alle deres medlemmer er ansatt i full stilling, og at en løsning må være frivillig.

Kommunikasjonsdirektør Esben Tuman svarer på vegne av ledelsen. Han sier at de bygge opp igjen et selskap som vil være mindre enn før rekonstruksjonen.

– Alle i luftfarten opplever variasjoner i etterspørselen til ulike tider av året, og vi vil fortsette å finne løsninger for å håndtere dette i fellesskap med ansatte, slik Norwegian har gjort i alle år, sier han.