– Fossile brennstoffer hjalp Norge på veien fra en stabil, men liten fiske- og tømmerøkonomi til en av verdens rikeste og mest progressive velferdsstater. Nå tvinger klimaendringene landet til å vurdere slakt av pengekua si, skriver det amerikanske nyhetsmagasinet.

I likhet med en rekke andre medier skriver Time også om et paradoks: Norge regner seg som et grønt land, med ren natur, ren strømproduksjon og storsalg av elbiler. Norge bidrar også stort økonomisk til kampen mot klimaendringer i utlandet. Men velstanden kommer fra olje- og gasseksport.

– Klimapolitikk har aldri vært så framtredende og økonomisk sentralt som det er i det norske parlamentsvalget, skriver Time.

Britiske Financial Times skriver i en kommentar «Den norske velstanden kan ikke kjøpe oljefred».

«Mini-brexit»

Det franske nyhetsbyrået AFP skriver om EØS-motstanden i to av de ventede regjeringspartiene, Senterpartiet og SV.

– Norge kjemper med fristelsen til «mini-brexit,» skriver byrået.

Også i tyske medier nevnes spørsmålet om oljenæringens fremtid.

– Regjeringsskifte – og en vei bort fra oljen? spør den tyske statskringkasteren ARD.

Frankfurter Allgemeine Zeitung slår fast at det går mot at den borgerlige regjeringen mister makten.

– På begynnelsen av coronakrisen nøt Norges konservative regjering stor støtte. Men desto nærmere valget kommer, jo bedre ser det ut for sosialdemokratene og deres erfarne toppkandidat, skriver den liberalkonservative avisa.

– Gikk i felle

Ikke uventet går nordiske medier noe mer i detalj i sine beskrivelser av stortingsvalget. «Han var talk of the town i Norge, fram til han gikk i en felle», skriver danske Politiken om Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, og henviser til at Senterpartiets oppslutning har falt etter at Vedum erklærte seg som statsministerkandidat.

Om statsminister Erna Solberg (H) skriver avisa at hun «var kjempepopulær, fram til hun brøt sine egne coronaregler».

– Sveriges coronahåndtering er en betent debatt i det norske valget, rapporterer TV4.

Svenska YLE skriver på sin side om fattigdom i Norge og peker på at mange nordmenn mener ulikhet er den viktigste saken i valget.