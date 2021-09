Mann savnet etter boligbrann i Åsnes

– Vi har vært i kontakt med pårørende og naboer og de som vi mener kan kjenne til hvor vedkommende kan være. Det har ikke medført at vi har klart å komme i kontakt med ham. Så vi frykter jo at han kan være omkommet i brannruinene, sier operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt til NRK.

Det er ingen flere enn den savnede mannen som er registrert på adressen.

Politiet fikk melding om brannen klokken 17.37, og huset var overtent da brannmannskapene kom fram. Klokken 18.50 opplyste Solberg til Glåmdalen at huset er å betrakte som fullstendig nedbrent.

Det var ikke mulig å gjennomsøke brannruinene søndag kveld.

– Vi vil holde vakt der i natt og starte søk på branntomta mandag formiddag, sier Solberg.