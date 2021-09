I undersøkelsen, som Ipsos har utført for Dagbladet , svarer 31 prosent at de er enig i at vi skal «la markedet sørge for en utfasing av oljenæringen».

Nesten like mange, 30 prosent, svarer at Norge bør fortsette med oljeutvinning, men slutte å lete etter nye oljefelt.

14 prosent svarer at Norge bør slutte med oljeutvinning innen 2050, mens 11 prosent svarer at det samme bør skje før 2030.

947 personer er spurt i undersøkelsen.