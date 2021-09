1.301 nye registrerte smittede er 386 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.371 coronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.423, så trenden er nå fallende.

Tallene for Oslo det siste dagnet er det laveste siden 22. august. Det siste døgnet er det registrert 163 nye smittetilfeller.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NRK at smittetallet er i ferd med å flate ut. Han tror årsaken er at mange har blitt vaksinert og at mange de siste ukene har fått sin andre vaksinedose.

– I tillegg tester kommunene veldig mange nå, flere enn noen gang, og folk følger nok de rådene som gjelder i større grad nå enn de gjorde i sommer, sier Nakstad.

Fredag var 116 coronapasienter innlagt på sykehus. Det var tolv flere enn dagen før. 35 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 17 på respirator.

Det er én færre på intensiv og én færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

I alt har nå 174.649 personer i Norge testet positivt for covid-19.