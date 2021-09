Alle busser i Oslo skal bli elektriske

For å innføre en helelektrisk busspark i hovedstaden, vil byrådet årlig sette av et ekstrabeløp på 50 millioner kroner i Oslo-budsjettet. Ruters samlede budsjett er på over 9 milliarder kroner.

– Alt som kan elektrifiseres, skal elektrifiseres, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Samtidig står kollektivselskapet Ruter overfor store utfordringer. Rundt halvparten av inntektene er fra billettsalg i normalår. Men med koronaen forsvant de reisende, mens rutetilbudet ble opprettholdt. Fortsatt er ikke alle passasjerene tilbake. I siste uke av august var antall reiser på 73 prosent av normalen.

Johansen sier de har bedt staten om seks måneders forlengelse av kompensasjonsordningen til Ruter, men foreløpig har ikke regjeringen eller Stortinget lagt mer penger på bordet.