Høie: Ingen planer om egne regler for uvaksinerte

– Vi planlegger ikke for egne regler for uvaksinerte i Norge. Det er heldigvis svært god oppslutning om vaksinasjonsprogrammet her i landet, og vi er på god vei mot en høy vaksinasjonsdekning i befolkningen. Rådene kan etter hvert være annerledes for voksne uvaksinerte. De er jo ubeskyttet fortsatt mot et virus som kan for dem gi alvorlig sykdom, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Sverige planlegger å gjenåpne samfunnet helt 29. september. Torsdag sa landets statsepidemiolog, Anders Tegnell, at det er behov for egne anbefalinger for uvaksinerte.

Høie sier at det uansett er viktig å ta forholdsregler.

– Det vil uansett om en er vaksinert eller ei, være klokt å holde seg hjemme med sykdom og fortsette med god håndhygiene. Vi er på vei inn i en influensasesong der det også er fint å unngå å bli smittet og smitte andre.