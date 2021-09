Søk etter savnede russere avsluttet ved grensen

Det er nå over to og halvt døgn siden ulykken skjedde.

– Vi hadde søk i går ettermiddag og kveld med småbåter, koordinert av kystvaktskipet KV Jarl. Det ble ikke gjort noe funn, opplyser redningsleder Håkon Kjøllmoen ved Hovedredningssentralen (HRS) i Nord-Norge til NTB.

Det er en russisk fritidsbåt som skal ha havarert rundt 16 kilometer fra grensen til Norge. Ifølge russiske medier var det fire personer om bord. Én skal ha overlevd, mens én skal være funnet omkommet.

– For vår del tror jeg vi er ferdig med søket. Vi har sendt alt det vi har av info til Murmansk og avventer svar på hva de tenker. Vi føler at vi har gjort et godt søk på vår side, og at det ikke er så mye mer vi får gjort, sier Kjøllmoen.

Han vet ikke om russerne fortsatt driver med søk.

– Det var problemer med vær der i går. De sa de skulle gjenoppta i dag, men jeg har ikke fått noen ny info i dag, sier redningslederen.