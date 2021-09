Kjennelse om elsparkesykler i Oslo

Elsparkesykkelselskapene Tier, Voi og Ryde har saksøkt Oslo kommune for å stanse maksgrensen på 8.000 sparkesykler i byen. Oslo tingretts kjennelse er ventet fredag. Fra fredag skal antall elsparkesykler i Oslo kuttes fra rundt 25.000. Tolv aktører har fått tillatelse til å leie ut maks 667 kjøretøy hver. Elsparkesykkelselskapene har begjært midlertidig forføyning mot Oslo kommunes innstramming av elsparkesykkelmarkedet.

Partilederdebatt i Bodø

Fredag er det partilederdebatt i Bodø, i regi av NRK. Dette er den siste partilederdebatten før velgerne avgir sin stemme mandag.

FHI oppdaterer smittekartet for Europa



Folkehelseinstituttet publiserer sin vurdering av smittenivået i Europa. Pressemeldingen kommer klokken 12 med oppdatering om hvilke land som får innreisekarantene til Norge og ikke. Endringer trer i kraft fra natt til påfølgende mandag.

Dom i Lime-saken

To år etter at ankene i Lime-komplekset ble tatt opp til behandling, er dommen klar i det som trolig er den mest omfattende straffesaken i norsk rettshistorie. Tolv personer har stått tiltalt i menneskehandel-saken Ni av de tiltalte nektet straffskyld da ankebehandlingen startet, mens tre innrømmet delvis straffskyld.

Koronatiltak avvikles i Danmark

Fredag anses ikke lenger covid-19 som en samfunnskritisk sykdom i Danmark, og siste rest av koronarestriksjoner fjernes. Danske helsemyndigheter viderefører imidlertid en del anbefalinger, for eksempel om isolasjon for nærkontakter av smittede. Siden pandemien traff Danmark, har det blitt registrert over 300.000 smittetilfeller og over 2.500 koronarelaterte dødsfall.

Norway Chess, 4. runde.

Magnus Carlsen møter sin kommende VM-motstander, russiske Jan Nepomnjasjtsjij, i den 4.-runden av Norway Chess i Stavanger. På tampen av året skal duoen kjempe om VM-tittelen i langsjakk. Fredag spiller også Aryan Tari mot Sergej Karjakin (Russland), mens Richard Rapport fra Ungarn møter franskmannen Alireza Firouzja.