Nå skal 50.000 rypejegere ut i fjellet

Norges tre største rypefylker er Trøndelag, Innlandet og Troms og Finnmark.

Områder i indre Troms som har vært stengt i flere år, åpnes nå igjen. Enkelte områder i ytre Troms stenges fordi bestanden ikke tåler jakt, slik som på Senja.

– Vår nye rypeweb skal gjøre det enkelt for alle å vite hvorfor vi både åpner og stenger for jakt. Dette håper vi kan styrke tilliten til bærekraftig viltforvaltning ytterligere, sier Statskogs fagsjef for jakt og fiske, Jo Inge Breisjøberget i en pressemelding.

Sist jaktår, i 2020-2021, ble det skutt 126.800 liryper og 78.650 fjellryper. Til sammenligning ble det i 2011–2012 skutt 229.000 ryper, 150.350 liryper og 78.650 fjellryper.

«Det har over tid vært en nedgang i rypebestand og antall felte ryper, noe som har ført rype inn på rødlista. Nedgangen har nå flatet ut, noe som kan lede til at rypa tas ut av rødlista», opplyser Statskog.