Norge skal ut av oljealderen. Siden 2013 har vi vernet sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har dratt iskantlinjen lenger sør, og dermed satt en klar grense for oljeboring mot nord. I klimaplanen varslet vi en kraftig økning av CO 2 -avgiften, som betyr at oljebransjen må betale mer for sine utslipp.

Endringene i oljeskatten ligner på de endringene vi gjorde i grunnrenteskatten på vannkraft. Fra og med neste år foreslår vi å erstatte de opprinnelige reglene for avskriving og friinntekt i særskatten for oljenæringen med et umiddelbart fradrag for investeringskostnader. Vi foreslår også å avvikle leterefusjonsordningen. Omlegging fra dagens regler til en kontantstrømskatt betyr at vi samlet reduserer subsidiene til oljenæringen med sju milliarder kroner.

Frem til nå har Norge hatt et skattesystem som har favorisert olje og gass – fossil

energi som bidrar til klimaendringer – fremfor fornybar energi og andre næringer. Gjennom friinntekten og leterefusjonsordningen har staten stimulert til investeringer på sokkelen. Nå legger vi om skattesystemet for oljenæringen. Gjennom denne omleggelsen stopper vi ulønnsomme prosjekter og frigjøre investeringer og kompetanse til grønne industriprosjekter. Slik forsterker vi arbeidet med å bygge grunnlaget for nye næringer som havvind, batteri og hydrogen.

Vi har alltid vært tydelige på at vi vil slutte å subsidiere Norges mest lønnsomme

næring, og med de grepene vi nå gjør slår vi fast nok en Venstre-seier. De klare grensene vi har satt for oljeleting skjermet de mest sårbare områdene, som Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen, Skagerak og Mørefeltene. Det vernet var Venstres viktigste seier i 2013. Siden da har vi flyttet iskanten sørover og definert en grense for oljeaktivitet i nord. Samtidig har vi gradvis trappet opp CO 2 -avgiften, og innen 2030 vil den ligge på 2000 kroner. Lederen av Norsk olje og gass har selv sagt at «denne innskjerpingen kan bety at enkelte felt vil bli stengt tidligere enn det man ellers ville gjort fordi det ikke vil lønne seg å hente ut de siste dråpene». Endringene i oljeskatten er en historisk og nødvendig innstramming som vi har argumentert for i årevis.

Det er ikke bare i Norge at oljealderen er på hell. Hele verden skal omstille seg til en fornybar framtid. Innen 2050 skal EU ikke skal slippe ut mer klimagass enn det de greier å fange opp eller fjerne. Innen 2030 skal USA halvere utslippene med 50-52 prosent sammenlignet med 2005. I årene framover vil det derfor bli stadig knappere marginer for lønnsom oljeutvinning, og behovet for strammere skatteregler som ikke stimulerer til ulønnsomme prosjekter.

Oljenæringen har vært en magnet for høykompetent arbeidskraft. Kompetansen de har utviklet i Nordsjøen kommer til å være helt avgjørende for om vi klarer å gjøre det grønne skiftet til en konkurransefordel for Norge. Å binde store deler av denne arbeidskraften opp i ulønnsomme prosjekter vil gjøre det vanskelig for å oss å bygge nye grønne næringer. Det er en grunn til å stanse ny oljeleting, men også for å endre skattesystemet slik at både kapital og kompetanse kan brukes på nye grønne prosjekter.

I årene som kommer vil vi ha mindre penger å bruke på fellesskapet. Vi lever lengre enn før, men det øker også utgifter til både helse og pensjon. Samtidig vil vi ha færre arbeidstakere som en andel av befolkningen. Dette vil sammen med en slakere vekst i Oljefondet gjøre at vi må prioritere hardere i årene som kommer. Vår viktigste oppgave er å legge til rette for at verdier skapes i Norge også etter oljealderen. Alt dette gjør det uforsvarlig å videreføre en subsidie til oljenæringen på 7 milliarder kroner bare i 2022.