Mann tiltalt for å ha kjøpt sex av mindreårige jenter

Ifølge tiltalen har mannen ved tre anledninger i mars og april kjøpt sex av to mindreårige jenter. Ved to av tilfellene skal jentene ha vært sammen med ham i bilen samtidig, skriver Stavanger Aftenblad.

36-åringen er tiltalt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for å ha kjøpt seksuelle tjenester av personer under 18 år.

Mannen har tilstått å ha kjøpt sex av to mindreårige jenter og for at han burde gjort mer for å forsikre seg om at de var over den seksuelle lavalder.

– Min klient erkjenner straffskyld for samtlige forhold. Utover det har jeg ingen kommentarer til tiltalen, sier mannens forsvarer Marie Synnøve Seldal Jansen.

36-åringen ble så sent som i 2019 dømt til 45 dagers fengsel for et mindre alvorlig forhold av seksuell karakter mot barn under 16 år.

Rettssaken mot mannen starter i Sør-Rogaland tingrett i slutten av september og retten har satt av tre dager til saken.