Søk etter to savnede personer ved Grense Jakobselv

– Det er en båt som har havarert for to dager siden, og to russiske personer er savnet. Et kystvaktfartøy og en redningsskøyte deltar i søket, sier redningsleder hos Hovedredningssentralen (HRS), Håkon Kjøllmoen, til NTB.

Redningsselskapet opplyste klokken 15.20 på Twitter at Redningsskøyta Halfdan Grieg deltar i søket ved Grense Jakobselv i Sør-Varanger kommune.

Leteaksjonen foregår på norsk side av grensen og er bistand til russisk redningstjeneste, ifølge redningslederen.

De to har vært savnet siden tirsdag da et fartøyet gikk på et skjær i russisk farvann, men utover dette sitter HRS med lite informasjon om saken, ifølge Kjøllmoen.