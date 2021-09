Mann dømt til to års fengsel for grovt bedrageri av offentlig miljøtilskudd

Mannen, som er i midten av 50-årene, er dømt for å ha fullbyrdet grovt bedrageri av 2.870.000 kroner og forsøk på grovt bedrageri av ytterligere 540.000 kroner. Ifølge dommen, som ikke er rettskraftig, ble bedrageriene begått over en periode på om lag to år.

Ordningen var for tilskudd til behandling av kasserte fritidsbåter. Mannen er også dømt til å betale tilbake pengene til Miljødirektoratet.

Dommen falt 30. august 2021. Mannen avga en uforbeholden tilståelse, og saken ble derfor pådømt som en tilståelsesdom. Mannen fikk en strafferabatt på rundt 20 prosent.