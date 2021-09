Politiet varslet om oversvømmelsen klokka 6.17.

Halsa ligger i Heim kommune i Trøndelag, men tilhørte tidligere Møre og Romsdal.

Ved 7.30-tiden opplyser Vegtrafikksentralen Midt-Norge at det er en stikkrenne som har gått tett, og at det er årsaken til at det kommer vann ut på veien.

Trafikken går som normalt.