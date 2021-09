Politiet oppretter sak og det er gjort avhør av kvinnen, men operasjonsleder Arild Reite i Møre og Romsdal politidistrikt kjenner ikke til hva hun har forklart.

– Det er vel lite vedkommende kan si som kan rettferdiggjøre en sånn hastighet uansett, det blir jo bare helt meningsløst, sier han til NTB.

Videre forteller han at sjåføren først nektet å stoppe for politiet, og at de fulgte etter henne til boligen, som ikke ligger langt unna der målingen ble gjort.

– Området er en del av ytre by. Det er bebyggelse inntil veien, så det er et byområde, sier Reite.

Ifølge ham har hun kjørt nedover en offentlig gate, som også krysses av flere andre gater og kryss. Han omtaler kjøringen som «hinsides enhver fornuft».