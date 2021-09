FHI: Selvtesting gjør coronaovervåkingen mindre presis

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) får den økte bruken av selvtesting konsekvenser for hvordan de kan tolke og bruke tallene på andel nye smittede fremover.

– Dette skyldes to ting: Testingen er selektiv, da den i hovedsak tilbys de yngste der smittepresset er høyest. Og ettersom testene ikke gjøres av laboratorier, registreres ikke de mange negative. Dette gjør at det ikke er mulig å oppgi en korrekt andel positive prøver, skriver FHI.

– Det at vi får testet flere i denne perioden er positivt fordi selvtestingen er en erstatning for mer inngripende tiltak som karantene for ungdom og unge voksne. De kan dermed gå på skole og studier når de ikke selv er smittet, fremfor å sitte hjemme i karantene, sier Camilla Stoltenberg.

FHI skriver at når bare de positive selvtestene bekreftes med PCR og registreres, blir det feil både i hvem som tester positivt og hvor mange som er testet.

– Dette vil gi en andel positive blant de testede som er kunstig høy, og muligens også et skjevt inntrykk av andelen positive i ulike aldersgrupper.

Den kunstig høye andelen positive smittede i Norge får også betydning for ECDCs (Det europeiske smittevernbyråets) smittekart. Mange land baserer sine reiseråd på denne og her vil en høy andel positive tester kunne føre til strengere restriksjoner for reisende fra Norge.