Anne Rimmen gjør NRK-comeback

I år går TV-aksjonen til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. Under aksjonsnavnet «Barn, ikke brud» ønsker Plan å nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap.

– Jeg trengte null betenkningstid for å si ja til å være programleder for TV-aksjonen. Årets tema er utrolig vondt og viktig, sier Anne Rimmen i en melding fra NRK.

Rimmen er tilbake i NRK for å være med på TV-aksjonen, som er regnet som verdens største innsamlingsaksjon. At så mange er med på TV-aksjonen, gjør Robert Stoltenberg ærbødig:

– Det føles som et privilegium, man kjenner at man er med på noe viktig. Jeg er virkelig glad og stolt av at frivilligheten og givergleden har en så sterk plass i vårt samfunn, sier han. Nå pågår planlegginga av sendinga for fullt, og programlederne lærer mye om årsakene til barneekteskap og hvilke tiltak som kan forhindre at det skjer.

Tredjemann i programledertrioen, Christian Strand, husker tilbake til ei reportasjereise han gjorde i Niger for noen år siden. Niger er et av landene Plan vil jobbe mot barneekteskap i.

– Fattigdommen er ekstrem, og foreldrene er virkelig pressa til det ytterste. Det er ikke så overraskende at barneekteskap oppleves som en utvei for noen av dem, sier Strand.

NRK skriver at med inntektene fra årets TV-aksjon skal Plan styrke, beskytte og utdanne jenter for å unngå at de blir gift som barn. Dette mener de er spesielt viktig i ei tid hvor koronakrisa har svekka jenters rettigheter ytterligere. Prosjektene vil være i de landene hvor barneekteskap er mest utbredt: I Bangladesh, Nepal, Niger, Malawi og Mali.

Aksjonsleder Vibecke Østby sier at hun krysser fingrene for årets TV-aksjon ikke blir heldigital, slik den ble i fjor.

– Vi merker at mange har savnet å gå årets viktigste søndagstur. Nå håper vi at vi endelig kan møtes igjen! Med bøssa i hånda kan vi invitere naboer til å gi et bidrag enten med kontanter eller vipps, samtidig som vi informerer om årets viktige sak, sier Østby.

Denne saken ble først publisert på Kampanje.com.