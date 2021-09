Pressekonferanse om korona

Regjeringen holder pressekonferanse om koronasituasjonen. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil være til stede, sammen med helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold. Pressekonferansen starter klokken 14.

Møte om permitteringsreglene

Partene i arbeidslivet møter arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen for å diskutere permitteringsreglene etter 1. oktober. Rundt 80.000 nordmenn kan få kutt i dagpengene når kriseordningen går ut. Møtet starter klokken 14.

Krav om krisetiltak så lenge krisen varer

Permitterte samles på Oslo lufthavn Gardermoen til mønstringsmøte. Bakgrunnen er møtet senere på dagen mellom regjeringen og partene i arbeidslivet, der det skal diskuteres løsninger for de mange permitterte som nå står i fare for å bli sagt opp. Budskapet til regjeringen er at krisetiltakene må vare så lenge krisen varer. Det blir appeller med blant annet lokale tillitsvalgte og LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Rettssak etter Paris-angrepene i 2015

Rettssaken mot den eneste overlevende fra terrorangrepene i Paris 2015, Salah Abdeslam, samt 19 andre tiltalte, starter onsdag. Rettssaken blir den største i moderne fransk rettshistorie. 14 av de 20 tiltalte, blant dem Abdeslam, er til stede når rettssaken starter i Paris onsdag. Selvmordsangrepene i den franske hovedstaden kostet 130 mennesker livet, brorparten av dem ved konsertlokalet Bataclan.

Norway Chess

Andre runde i Norway Chess spilles onsdag. Magnus Carlsen, som har vunnet de to siste utgavene av Norway Chess møter turneringens andre nordmann, Aryan Tari. De to øvrige partiene: Jan Nepomnjasjtsjij (Russland) – Alireza Firouzja (Frankrike) og Sergej Karjakin (Russland) – Richard Rapport (Ungarn).

Fotball, mesterliga kvinner

Vålerenga spiller returkamp borte mot svenske Häcken i 2. kvalifiseringsrunde til mesterligaen. Oslolaget har en tøff oppgave foran seg etter 1-3-tapet i hjemmekampen.