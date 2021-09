Bodø får de første 200 millionene i flyplasspotten

Pengene settes av på neste års statsbudsjett. Bodø kommune og Avinor skal bidra med resten av de 5,6 milliardene det skal koste å flytte flystripa i Bodø 900 meter, melder NRK.

– Vi legger alt til rette for at vi i realiteten får satt i gang dette prosjektet. Avinor skal gjøre det endelige vedtaket. Vi flytter flyplassen som ligger i Bodø i dag. Den måtte vi brukt flere milliarder på uansett. Derfor er dette også et byutviklingsprosjekt, et kinderegg, sier Hareide til kanalen.

Også i Rana er det planer om ny flyplass.

– Dette er et annet type prosjekt. Det er fordi den regionen ikke har en flyplass av en viss størrelse. Derfor er det naturlig at det kommer en større flyplass i den delen av landet. Vi bevilger 50 millioner til det, sier Hareide.