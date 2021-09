Flere må tilbakebetale etterlønn fra Stortinget

Det viser en gjennomgang Dagens Næringsliv har gjort. Mandag avslørte de at tidligere Frp-representant Jan Arild Ellingsen hadde fått over 800.000 i etterlønn siden han fratrådte, og at han hadde opplyst til Stortinget at han ikke hadde jobb mens han i virkeligheten drev et rådgivningsselskap.

Nå har avisen funnet ytterligere fire tidligere representanter som har fått etterlønn uten å si fra til Stortinget om at de samtidig hadde arbeid og inntekt. Disse vil måtte tilbakebetale.

Det gjelder Høyres Gunnar Gundersen, Arbeiderpartiets Truls Wickholm, Senterpartiets Anne Tingelstad Wøien og Frps Harald Tom Nesvik.

Alle fire beklager og sier til avisen at de er i dialog med Stortinget om å betale tilbake og rette opp feilen.

I opptil tre måneder etter avgang kan avgåtte representanter få fratredelsesytelse tilsvarende full godtgjørelse. Inntekt og arbeid skal rapporteres inn, så Stortinget kan vurdere avkorting.