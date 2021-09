Smitteutbrudd ved alle videregående skoler i Nordre Follo

Kommunen opplyser at flest smittetilfeller er oppdaget ved Roald Amundsen videregående skole.

Her er det meldt om 30 smittede ved skolen, de aller fleste tilknyttet 1. trinn.

– Trinnet er av kommuneoverlegen satt til gult nivå inntil videre.

Ved Ski videregående skole er det meldt om ti smittetilfeller, mens det er registrert seks tilfeller ved Drømtorp videregående skole.

– Det er fra og med i dag (tirsdag) innført jevnlig testing ved skolene to ganger per uke. Testingen erstatter erstatte smittesporing og testregime for nærkontakter på skolene, skriver kommunen.