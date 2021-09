– Etter at pågripelsen ble kjent før helgen har vi mottatt flere tips fra publikum. Et av dem gjelder en konkret sak i vårt distrikt som vi kommer til å følge opp, sier politiinspektør Lars Ole Berge i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Overfor TV 2 bekrefter han at politiet har fått informasjon knyttet til en voldtektssak på Stord i 1999.

Etterforskningsleder ved Stord politistasjon, Roald Raunholm, sier til Stord24 at det finnes spormateriale fra voldtektssaken, og at han antar at dette blir sjekket opp mot aktuelle kandidater.

– Jeg finner det naturlig at man gjør dette når man har en moduskandidat, og at folk som er dømt og mistenkt for voldtekt også blir sjekket opp mot saken fra 1999. Jeg vil anta at dette blir gjort, uten at jeg kan gå mer i detalj nå, sier Raunholm.

Politiet opplyser til Stord24 at dette så langt ikke er undersøkt nærmere, og at de har hatt all fokus på Birgitte Tengs- og Tina Jørgensen-sakene.

Mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt i Tina Jørgensen-saken, nekter straffskyld.

Mannens forsvarer, Stian Kristensen, ønsker mandag kveld ikke å kommentere opplysningene overfor Aftenbladet.

– Det var nye opplysninger for meg. Jeg er ikke kjent med dette og kan vanskelig kommentere, sier han.