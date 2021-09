Fredag opplyste byrådsleder Raymond Johansen at Oslo håper å være ferdig med vaksinering av 12-15-åringene innen høstferien, som begynner mandag 4. oktober.

Nå forteller helsebyråd Robert Steen at første stikk blir satt allerede i uke 37, som er neste uke – forutsatt at kommunen får nok doser av Pfizer-vaksinen.

– I uke 37 er vi i gang med 12-15-åringer, og så håper jeg vi er ferdige til høstferien, sier Steen til NTB.

Ifølge Steen er kommunen alt i gang med å innhente samtykke fra foreldre til barn og unge mellom 12 og 15 år, som han anslår at det er rundt 20.000 av i Oslo.

Får trolig ny leveranse neste uke

Steen sier at Oslo har bestilt flere doser av Pfizer-vaksinen fra Folkehelseinstituttet og regner med å få disse levert i uke 37. Skjer det, kan kommunen altså sette i gang med vaksineringen av 12-15-åringer.

– Jeg antar at vi får det vi trenger. Helseministeren har sagt at det er nok vaksiner, så jeg stoler på at det stemmer, sier Steen.

FHI har anbefalt nettopp Pfizer-vaksinen til 12-15-åringer fordi det er mer erfaring med bruk av denne på så unge personer. I første omgang skal alle født mellom 2006 og 2008 tilbys én vaksinedose, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt tolv år.

Legger opp til vaksinering på skolene

Den praktiske gjennomføringen av vaksineringen overlates til hver enkelt skole, forteller Steen.

Han sier at kommunen ser for seg to måter å gjøre det på: Enten at hele skoleklasser følges til det lokale vaksinesenteret for å ta vaksinen samtidig, eller at ansatte ved det lokale vaksinesenteret kommer til skolen for å vaksinere for eksempel et helt skoletrinn.

– Enten kommer elevene til vaksinesentrene, eller så kommer vaksinesentrene til skolene. Her legges det opp til lokale beslutninger, sier Steen.