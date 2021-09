Retten viste ingen nåde for hunden Teddy – blir avlivet

I alt ble det samlet inn 370.000 kroner for å redde hunden, som politiet mener må avlives fordi han bet en kvinne i fjor sommer. Da saken om bittet ble kjent, sa også flere andre personer at de var blitt påført bitt og skader av Teddy, som er en blanding av bichon frisé og shih tzu.

Retten mener hunden utgjør en fare og mener andre tiltak enn avliving ikke er tilstrekkelig, skriver Telemarksavisa. Hundeeier Jorunn Stavåsens venn Petter Lyng vitnet på vegne av Teddy under rettssaken.

«Etter rettens syn er omplassering i dette tilfellet ikke forsvarlig. Lyng mener hunden ikke er farlig, til tross for at den har angrepet og bitt fire mennesker, hvorav to barn. Skadepotensialet var stort ved alle hendelsene, og en kvinne ble påført en vesentlig skade. Alle hendelsene skjedde i dagligdagse situasjoner», skriver tingretten.

Hundeeier Stavåsen er også dømt til å betale 87. 770 kroner i sakskostnader til staten. I forkant av rettssaken understreket hun at hun mener Teddy er uskyldig.

– Teddy er helt uskyldig i dette. Det er en menneskelig feil. Jeg kjemper for hunder og hundeeieres rettigheter, sa hundeeier Stavåsen til NRK.