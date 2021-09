Sælid mottar utmerkelsen for sin innsats innen teknisk kybernetikk, mens Matningsdal får den for sitt bidrag til utvikling av strafferettspleien, opplyser kongehuset.

Sælid vil få dekorasjonen overrakt under et arrangement i Gamle Fredrikstad 16. september, mens Matningsdal får sin under et arrangement i Bryne dagen etter.