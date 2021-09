Regjeringen vil ha mer bruk av omvendt voldsalarm

Mandag sendte Mæland (H) og regjeringen på høring et forslag som skal sørge for at det i større grad skal være voldsutøveren som skal gå med alarm, og ikke ofrene.

– Ofrene for kriminalitet skal vite at vi er på deres side. Det er voldsutøveren som skal ha på fotlenken, ikke offeret. Regjeringen vil at omvendt voldsalarm skal brukes i flere saker og på et tidligere tidspunkt, sier Mæland.

Fristen for å svare på høringsforslaget er satt til 6. desember.

Forslaget går blant annet ut på at politiet ikke skal behøve å vente på domstolen til å fatte en beslutning om omvendt voldsalarm når det skjer brudd på besøksforbud. Videre vil regjeringen ha en vurdering av om en kan bestemme å gi noen omvendt voldsalarm uten at det foreligger brudd på et besøksforbud.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier det er de som slår og truer som bør få begrenset sin frihet, og ikke de som er ofre for volden.

– Vold og overgrep i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet. Det er grusomt for dem som rammes, fordi det skjer hjemme og i de relasjonene som skal være de tryggeste, sier Ropstad.

Tidligere i august la regjeringen fram en ny handlingsplan for å forebygge vold i nære relasjoner. Der er økt bruk av omvendt voldslarm et av de sentrale tiltakene.