Sju av ti tror koronasmitten vil øke

Samtidig oppgir 17 prosent av de spurte at de tror smitten vil minke, mens 16 tror den vil bli liggende på det samme nivå som nå, viser tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

– Folks forventninger til smitteøkning har rett og slett skutt i været. Dette er en entydig trend i flere måneder på rad, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Etter at stadig færre trodde smitten ville øke gjennom april, mai og juni, har trenden snudd på sensommeren. September-andelen var 11 prosentpoeng over august, mens august var 11 prosentpoeng over juli, som igjen var 19 prosentpoeng over juni.

Samtidig synes stadig nesten annenhver nordmann, 45 prosent, at gjenåpningen av samfunnet går for fort. Like mange mener imidlertid at det går i et passende tempo. Bare 9 prosent synes det går for sakte.

– Vi må helt tilbake til august i fjor for å finne høyere målinger enn det vi ser nå på andel nordmenn som synes at åpningstempoet går for fort, sier Clausen.

Drøyt en firedel, 26 prosent, støtter strengere smitteverntiltak i sin hjemkommune, mens 11 prosent synes de bør nedjusteres. Flertallet sier seg fornøyd med den nåværende tiltaksbyrden.