Foreldrene til Birgitte Tengs åpner for å droppe erstatningskravet mot fetteren

Onsdag ble en mann i 50-årene pågrepet og siktet for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Pågripelsen kom som et resultat av at politiets Cold case-gruppe har gjort flere nye undersøkelser i den uoppklarte drapssaken.

Foreldrene til Birgitte Tengs' bistandsadvokat, Erik Lea, sier søndag til kanalen at foreldrene er forberedt på å frafalle erstatningskravet om de blir overbevist om fetterens uskyld.

– Mine klienter er i stand til bare å frafalle det kravet. Det er klart det blir aktuelt om han som nå er pågrepet for eksempel tilstår, og man blir sikker. Man opprettholder jo ikke et erstatningskrav mot en mann som er uskyldig, sier Lea.

– Trodd det var fetteren

Dersom det viser seg at mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs er skyldig, er foreldrene til Tengs villige til å frafalle erstatningskravet mot fetteren, som de trodde var gjerningsmannen de siste 26 årene. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Foreldrene har helt siden 1997 trodd at det var Birgittes jevnaldrende fetter som begikk drapet. Politiet pågrep og siktet fetteren. Han ble deretter dømt for drapet i tingretten og frikjent i lagmannsretten. Der ble han imidlertid dømt til å betale erstatning.

Til VG sier Lea at foreldrene er i sjokk og vantro etter at nyheten om pågripelsen kom onsdag.

– Etter hvert har det blitt bearbeidet, på den ene siden er de i sjokk for de innser nå at de kanskje kan ha tatt feil, de har trodd det var fetteren i 26 år. Samtidig er de avventende for man vet for de vet ikke om det er den som er siktet, sier Lea.

Ønsker sluttstrek

Han sier videre at det foreldrene nå ønsker er at politiet har beviser og at de er 100 prosent sikre, samt en tilståelse fra mannen i 50-årene som sitter varetektsfengslet.

– Da kan de sette en sluttstrek, men det kan de ikke nå. Det er knalltøft for de vet ikke hva de skal tro, sier bistandsadvokaten.

Den siktede mannen, som er bosatt på Haugalandet i Rogaland, er også mistenkt for å ha drept 20 år gamle Tina Jørgensen i 2000. Han nekter straffskyld, men har ifølge politiet vist samarbeidsvilje. Han er nå varetektsfengslet i fire uker.