316 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene er det i snitt blitt registrert 359 smittede per dag i hovedstaden.

Til sammen er vel 5.200 personer registrert koronasmittet de siste 14 dagene. Nesten 60 prosent av dem er i aldersgruppen 0 til 19 år.

Smittetoppen i Oslo var 16. mars i år med 492 tilfeller på ett døgn.

Smittetallene er høyest i Nordre Aker bydel. Her er det et smittetrykk på 1.066 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Deretter følger Søndre Nordstrand og Alna bydel med henholdsvis 1.012 og 988.

Smittetallene er lavest i bydelene Sagene, Grünerløkka og Frogner, der nivået ligger på vel det halve av tallene i de hardest rammede bydelene.