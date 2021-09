Tidligere aktører håper på avklaring i Tengs-saken

Busch var riksadvokat da tiltalen mot fetteren ble tatt ut. Fetteren ble dømt i første runde og frikjent i neste rettsinstans, men dømt til å betale erstatning.

– Basert på medias opplysninger synes situasjonen fortsatt uavklart. Har man gjennom ny etterforskning funnet fram til en person som har begått drapet på Birgitte Tengs, er det selvsagt all grunn til å beklage overfor fetteren, sier Busch til VG.

Gro Rossehaug, som var påtaleansvarlig i Tengs-saken, sier hun ble overrasket da det ble kjent at en 50-åring som figurerte i etterforskningen, nå er pågrepet.

– Det er overraskende for meg som for alle andre. Jeg håper bare nå at det som skjer, blir riktig for alle parter, slik at denne saken blir lukket, sier Rossehaug til VG.

– Generelt er det en tung bør å bære for alle pårørende, fetteren og systemet. Det er klart at om en har gjort feil og en person har blitt domfelt på feil grunnlag, så er det en tung bør og ikke bra, sier hun.

50-åringen er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000. Han nekter befatning med drapene.