Overtent garasje i Sandefjord

Et hus som lå like ved ble evakuert på grunn av fare for spredning. Politiet i Sørøst skriver på Twitter at det har vært noe spredning til terrenget, men at brannvesenet har god kontroll.

– Det har brent i to garasjer som ligger vegg i vegg. Disse er totalskadd. Huset har fått betydelige skader ved inngangspartiet. Tre kjøretøy, en tilhenger og en båt er totalskadd, skriver politiet.

Operasjonsleder Marianne Mørch sier de som bodde i huset på eiendommen der garasjen som brenner ligger, hadde kommet seg ut før politiet kom til stedet.