Støre minnes Rune Gerhardsen: Uredd og nytenkende

Gerhardsen døde lørdag, 75 år gammel. Han var mangeårig Ap-politiker og byrådsleder i Oslo.

– Vi kommer alle til å savne Runes lune humør og engasjement, minnes Støre sin partifelle i et innlegg på Facebook.

– Rune vokste opp i arbeiderbevegelsen og brant for den. Han var uredd og nytenkende. Ideologisk, men også pragmatisk. Han gikk alltid rett på sak og var en tydelig politiker, skriver han.

Gerhardsen brant også for idretten og var president i Norges Skøyteforbund i flere omganger.

– At arbeiderklassen skulle holde seg i form, var et viktig politisk mål for Rune. Selv tok han helst trappene i Oslo rådhus, skriver Støre videre.

Rune Gerhardsen og familien hans var åpen om at han hadde fått sykdommen Alzheimer.

– Det har betydd mye for mange familier som står i samme situasjon, fortsetter Støre.

Han avslutter med å sende tanker til familien: kona Mai, døtrene Marte og Mina og alle barnebarna.

– Vi kommer alle til å savne Runes lune humør og engasjement.