Rømte ut av vinduet da det begynte å brenne i Øyjordsveien

To personer tok seg ut av det brennende huset på egen hånd, forteller innsatsleder Rune Vedeler i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

– Det har vært et branntilløp i den boligen, og to personer som fremstår som mindre skadd er ivaretatt av helse. En hoppet ut av et vindu, og en gikk ut av huset, sier han.

Det skal ha vært en nabo som først oppdaget at det kom røyk fra huset.

Mens hun varslet nødetatene, løp to andre naboer bort for å varsle beboere. En av dem tok seg inn i huset som brant.

– Hele huset var tykt i røyk, forteller naboen til avisa.

I første etasje skal det ha vært to personer, og i andre etasje var det en person til. Denne beboeren var på vei ut av vinduet, forteller naboen.

– Noen hentet en stige og mannen fikk hjelp til å komme seg ut, sier han.

Meldingen om brannen ble ringt inn til nødetatene klokka 11.20.