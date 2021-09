Flere politikere boikottet Motvind Norge-demonstrasjon

Nestleder i SV Kirsti Bergstø og Trine Lise Sundnes (Ap) var blant politikerne som lørdag formiddag trakk seg fra demonstrasjonen, skriver VG.

I en tekstmelding til avisa viser Bergstø til Facebook-innlegget hun postet lørdag morgen.

– Jeg støtter Motvind Norge sin kamp mot naturødeleggende vindkraft og hadde sett fram til å holde appell om SV sitt syn på saken foran Stortinget i dag. Det kommer jeg ikke til å gjøre denne gangen, for diskusjonen i forkant har handlet om helt andre ting enn vindkraft.

Sundnes skriver i en epost til VG at Arbeiderpartiet og SV har konferert med andre inviterte organisasjoner og Motvind Norge.

– Slik saken har utviklet seg, lar vi være å delta på arrangementet i regi av Motvind Norge denne gangen fordi oppmerksomheten rundt arrangementet handler om helt andre forhold enn vindkraft, sier hun.

Ønsker ikke å dele plattform

Norges Naturvernforbund bestemte seg lørdag morgen også for å trekke seg. Til NTB sier leder Truls Gulowsen at Naturvernforbundet fortsatt står støtt mot naturødeleggende vindkraft.

– Vi synes derimot ikke at Motvind Norge har håndtert kritikken om sammenblanding med ytre høyre godt nok til at vi ønsker å dele plattform med dem i dag, sier leder Truls Gulowsen til Filter Nyheter.

Frederic Hauge i Bellona gikk denne uken ut og oppfordret partitoppene som skulle være med til å boikotte demonstrasjonen. Bakgrunnen var at Motvind Norge inviterte partitopper i Alliansen til å delta i en demonstrasjon i Buheia tidlig i august.

Har ikke behov for å ta avstand

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen sa fredag til VG at han ikke har behov for å ta avstand for arrangørene av markeringen.

– Senterpartiet er et radikalt miljøparti på demokratisk grunn, som står for forvalteransvaret. Vi må kunne møte i sånne demonstrasjoner når vi er enige i å sette et kritisk søkelys på vindkraft på land, uttalte han.

Det ble samtidig kjent at Venstre-politiker Ola Elvestuen og MDG- Politikeren Rasmus Hansson ikke ville stille på en markeringen mot vindkraft.

Hansson var lenge i tvil om han skulle delta.

– Må ta tydelig avstand

Fredag ettermiddag opplyser MDG til NTB at også han velger å boikotte.

– Alle som er opptatt av miljø må ta tydelig avstand fra alle slike tendenser. Jeg og MDG vil derfor ikke delta på Motvinds markering, og jeg oppfordrer alle andre partier til å gjøre det samme, sa Hansson til NTB.

NTB har ikke lyktes å komme i kontakt med Rødt i forbindelse med demonstrasjonen.

Partileder Bjørnar Moxnes uttalte imidlertid til Filter Nyheter fredag at det var en åpenbar tabbe av Motvind Norge å invitere Alliansen til det tidligere arrangementet i Agder. Han mente samtidig at organisasjonen nå har tatt tilstrekkelig avstand.

Selve arrangementet har tilsynelatende hittil gått rolig for seg, og det har ikke kommet meldinger om uro fra politiet i Oslo.