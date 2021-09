Herrelandslaget i fotball møter Latvia

Etter den lovende 1-1-kampen mot Nederland på Ullevaal stadion onsdag er det i dag klart for nok en VM-kvalifiseringskamp når herrelandslaget i fotball møter Latvia i Riga. Tyrkia topper gruppa med åtte poeng, mens både Norge, Nederland og Montenegro står med sju poeng hver. Latvia har fire poeng.

Vindkraft-demonstrasjon utenfor Stortinget

Motvind Norge står som initiativtaker og ansvarlig når vindkraftmotstandere lørdag demonstrerer utenfor Stortinget i Oslo. En rekke andre natur- og miljøvernorganisasjoner deltar også.

Berlin åpner danseklubbene

Danseklubbene i den tyske hovedstaden Berlin gjenåpner lørdag for vaksinerte og dem som er friskmeldt etter covid-19. Nattklubbene er en viktig del av byens sjel og for økonomien i den tyske hovedstaden. Dette er en av de siste sektorene som har vært nedstengt på grunn av pandemien.

Historisk toppkamp på Lerkendal

Det er duket for et historisk oppgjør i Toppserien når Rosenborg tar imot Vålerenga på Lerkendal klokka 15. Det er den første toppseriekampen Rosenborgs kvinnelag spiller på Lerkendal, og det er ventet stort publikumsoppmøte. De to lagene er med i medaljekampen, og begge lag er avhengig av seier for ikke å tape terreng til serieleder Sandviken, som spiller mot Arna Bjørnar klokka 18.