Smittetopp i Australia

Den australske delstaten New South Wales har for andre dag på rad registrert ny smittetopp. 1.533 personer har fått påvist koronasmitte siste døgn, og i samme 24-timersperiode er det registrert fire koronarelaterte dødsfall, opplyste delstatens helsemyndigheter i natt norsk tid.

Australia har hatt stor suksess i kampen mot viruset siden pandemien startet. Men den smittsomme deltavarianten, i kombinasjon med treg vaksinering, har endret på situasjonen den siste tiden.

Første dødsfall på et halvt år

New Zealand registrerte i natt landets første koronarelaterte dødsfall på mer enn seks måneder, opplyser landets helsedepartement. Siste døgn meldte landet om 20 nye smittetilfeller.

New Zealand er underlagt nedstengingstiltak etter at ett koronatilfelle ble påvist 18. august, det første på lang tid. Mandag skal statsminister Jacinda Arderns regjering vurdere nedstengingstiltakene på nytt.

Brann i fem biler i Oslo

Det brant i natt i fem biler på en parkeringsplass på Lindeberg i Groruddalen i Oslo. Brannårsaken er ikke kjent.

Meldingen om brannen I Ole Reistads vei kom klokka 2.49. Det var da spredningsfare, også til vegetasjon i området.

1.687 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.687 koronasmittede i Norge. Det er 135 flere enn samme dag i forrige uke og det nest høyeste tallet så langt.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.423 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.044, så trenden er stigende.

Mann slått med balltre i Kongsberg

En mann i 20-årene er pågrepet etter at han skal ha slått en mann i slutten av tenårene med et balltre i Kongsberg.

Sørøst politidistrikt fikk melding om saken klokka 0.58. Trolig har mannen som ble slått, vært bevisstløs, og han ble tatt hånd om av helsepersonell.

Hovland henger med i teten i Atlanta

Viktor Hovland er med i tetkampen i den siste turneringen i årets PGA-mesterskap. Han ligger på delt 5. plass etter dag to av fire.

Nordmannen gikk den andre runden, som ble avsluttet i natt norsk tid, på banen i Atlanta i Georgia to slag under par og ligger nå totalt ni slag under par.

Øverland ikke til 200-meterfinalen i Paralympics

Ida Louise Øverland kom på 5. plass i forsøksheatet på 200 meter i Paralympics og tok seg med det ikke til finalen.

17-åringen fra Harstad løp i det andre av tre heat i klasse T47 i Tokyo i natt norsk tid. Tiden hennes ble 27.36.