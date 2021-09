AUF-er slått ned av mann på åpen gate

Mathias Solli (20) ble slått ned av mannen, skriver Adresseavisen.

Solli hadde på seg AUF-genser. Det var flere vitner til hendelsen, deriblant tidligere AUF-ledere i Trøndelag, Julie Indstad Hole og Håkon Einarsve.

«Hvis dere synes det er truende å være her, må dere forlate området»

De forteller at mannen – som anslås å være i 60-årene – hoiet og ropte mot AUF-erne på lang avstand før han kom bort til dem.

Angrepet mot Solli skal ha skjedd da 20-åringen ba mannen om å gå vekk, og beskrives som uprovosert.

Flere av AUF-medlemmene som var til stede, er kritiske til politiets håndtering av hendelsen.

– Det jeg reagerer på, er at innsatsleder sier til oss at hvis dere synes det er truende å være her, må dere forlate området, sier Hole.

Støre: – Ikke overrasket

I en kommentar til NTB sier Støre at hendelsen er sjokkerende, men ikke overraskende.

– Gang på gang blir AUF-ere utsatt for hets og hat – i kommentarfelt, på meldinger og med tilrop. Det som skjedde i går, er nok et eksempel på at ord og holdning kan føre til handling. Ekstra alvorlig er det når hatet knyttes til terroristen fra 22. juli, og det hviler et tungt ansvar på hele storsamfunnet for å slå ring rundt ungdommene som utsettes for dette.

«Vi har ikke anledning til å ta ansvar for dere nå»

Politiet i Trøndelag bekrefter at de rykket ut i til en voldshendelse utenfor Samfundet, men at de ikke fant gjerningspersonen.

– Innsatsleder skal ha sagt noe som at «hvis dere føler dere så utrygge, er det kanskje like greit at dere trekker dere unna, for vi har ikke anledning til å ta ansvar for dere nå», bekrefter politistasjonssjef Arve Nordtvedt ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Han sier at patruljens oppgave var å sikre partilederne, og at de derfor ikke kunne ta vare på AUF-erne.

Solberg om voldssaken: – Forferdelig

Statsminister Erna Solberg (H). Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: NTB

Statsminister Erna Solberg (H) er rystet etter voldshendelsen i forbindelse med partilederdebatten i Trondheim.

– Det er forferdelig å høre at et AUF-medlem ble slått ned i etterkant av tv-sendingen i går kveld. Jeg så selv at AUF hadde møtt opp for å heie fram Jonas, og ungdomsorganisasjonen bidro med god stemning i etterkant av sendingen. Det er uakseptabelt at folk blir utsatt for vold, hets og sjikane på grunn av sitt politiske ståsted, sier statsministeren i en uttalelse sendt til NTB.

På tide med et oppgjør

AUF-leder Astrid Hoem sier at hun blir forbanna og lei seg.

– Men vi lar oss ikke tie. Det er uakseptabelt at AUF-ere blir møtt med fysisk vold når de driver valgkamp, sier hun til NTB.

Hoem mener at samfunnet må ta et oppgjør med slike holdninger.

– Og det må skje hver eneste dag. Vi må stoppe denne radikaliseringen. Unge som engasjere seg skal føle seg trygge. Ingen skal oppleve det AUF-erne i Trøndelag ble utsatt for i går. Alle skal kunne drive valgkamp trygt. Vi forventer at den tryggheten blir ivaretatt.