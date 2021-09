DNA-spor knytter siktede til drapet på Birgitte Tengs

– I tillegg bygger siktelsen på andre opplysninger om drapet, sa politiinspektør Lars Ole Berge på en pressekonferanse fredag.

Politiet har foretatt DNA-undersøkelsene sine i samarbeid med Rettsmedisinsk institutt i Østerrike.

Den siktede mannen, som i tillegg er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000, er bosatt på Haugalandet. Her er det også gjennomført ransakelser på flere adresser.

Avhørt som vitne i begge sakene tidligere

Mannen har vært avhørt i begge sakene tidligere.

Politiinspektør Lars Ole Berge sier politiet har sett på mannen som en «kandidat» i Birgitte Tengs-saken.

– Han har vært avhørt som vitne i denne saken tidligere, sier Berge.

Politiinspektør Unni Byberg Malmin legger til at mannen også har vært avhørt i forbindelse med Jørgensen-saken.

– Det har vært to selvstendige etterforskninger, men vi mener det likevel har vært naturlig å se etter mulige sammenhenger. Mannen som er siktet for drapet på Tengs, og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, har vært en kandidat for politiet i begge etterforskningene, sier hun.

Politiet sier de ikke har planer om ytterligere pågripelser i saken.

– Vil være en tung byrde å bære om det viser seg at vi gjorde feil

Dagfinn Torstveit, som jobbet som lensmann på Karmøy da Birgitte Tengs ble drept, er glad for gjennombruddet i saken. Samtidig gir det motstridende følelser.

– Om det viser seg å stemme så er det veldig ille at fetteren ble siktet. Det vil være en tung byrde å bære om det viser seg at vi gjorde feil, sier Torstveit til Dagbladet.

Han jobbet som lensmann på Karmøy da Birgitte Tengs ble drept og erkjenner at saken har fulgt ham, også etter at han sluttet i jobben som lensmann i 1997.

Torstveit omtaler gjennombruddet som «helt fantastisk» hvis det viser seg å være riktig, men understreker at saken skal opp for rettssystemet.

Tidligere straffedømt

Malmin sier det er flere momenter som danner grunnlag for at mannen er mistenkt i Jørgensen-saken, blant annet at han befant seg i Stavanger da Jørgensen forsvant.

– Han er tidligere straffedømt, sa Berge til NTB da politiet orienterte om saken fredag.

Han ønsket ikke å utdype hva mannen er blitt dømt for.

Mannen ble pågrepet på Sørlandet onsdag.

Siktede er blitt avhørt flere ganger, men har ikke erkjent straffskyld eller befatning med drapene. Det er ikke planlagt ytterligere avhør nå.

Han vil framstilles for varetektsfengsling i Sør-Rogaland tingrett klokka 14 fredag.

– Tengs' fetter har ikke vært i søkelyset

Politiet sier fetteren til Birgitte Tengs, som ble dømt og senere frikjent for drapet, ikke har vært i søkelyset i forbindelse med den nye etterforskningen.

– Vi kommer nå med en ny utvikling i saken, der vi har utpekt en ny mistenkt, sier politiinspektør Berge på spørsmål fra NTB om hvorvidt fetteren nå er helt ute av saken.

Birgitte Tengs' fetter ble først dømt og senere frikjent for drapet, men ble dømt til å betale erstatning til foreldrene. Senest i februar i år klaget fetteren denne dommen inn for FNs høykommissær for menneskerettigheter etter at Høyesterett hadde avvist saken.

– Selv om vi har vurdert det, kan jeg si helt klokkeklart nå at vi ikke på noe tidspunkt har innrettet etterforskningen mot ham. Ellers viser jeg til alle tidligere uttalelser om saken: Han har aldri vært mistenkt, siktet eller på noen annen måte vært i søkelyset for denne etterforskningen, sier Berge.