Bistandsadvokat i Birgitte Tengs-saken: – Familien er i sjokk

– Mine klienter og jeg ble orientert om dette for to døgn siden, og det kom som et sjokk på mine klienter. De er i sjokk fremdeles, men er i ferd med å ta dette innover seg, sier bistandsadvokat i Tengs-saken, Erik Lea, til VG.

Han sier videre at familien forholder seg til politiets etterforskning, og håper de får endelig svar på hva som skjedde med datteren deres.

Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. To år senere ble Tengs’ da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Han anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs’ foreldre oppreisning i en sivil sak.

– Hvis dette nye er riktig, så er det jo mye som taler for at foreldrene til Birgitte har tatt feil. De har levd i den tro i 25 år at det var fetteren som sto bak, sier bistandsadvokat Lea.