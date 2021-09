Tengs-siktedes forsvarer: – En sjokkartet opplevelse

– Det jeg kan si er at han nekter straffskyld. Og så kan jeg si at han opplever det som en sjokkartet opplevelse å bli siktet og dratt inn i disse to sakene. Og at han har det vanskelig, sier advokat Stian Kristensen til NTB.

Han forsvarer mannen i 50-årene som fredag ble koblet til de to sakene. Mannen er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.

– Nå må vi bruke tid på å gjennomgå og sette oss skikkelig inn i sakene, sånn at han kan imøtegå anklagene som er rettet mot ham, sier forsvareren.

Mannen ble pågrepet onsdag. Han framstilles for varetektsfengsling klokka 14. fredag.

– Han motsetter seg fengsling, sier forsvareren.