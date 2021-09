August-rekord for sjømateksporten

Det er også 32 prosent mer enn august i fjor, hvilket er tidenes høyeste vekst målt mot tilsvarende måned i fjor.

– En gradvis gjenåpning av verdenssamfunnet har åpenbart hatt en positiv effekt. Det er svært gledelig å se at sunn, smaksrik og bærekraftig sjømat fra Norge er så ettertraktet i det globale markedet, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

Det er laks, makrell, klippfisk og kongekrabbe som bidro aller mest til økningen.

Fornøyd fiskeriminister

Hittil i år er det eksportert sjømat for 72,9 milliarder kroner, 7 prosent mer enn i samme periode i fjor. Det er også 5,44 milliarder kroner mer enn i samme periode i rekordåret 2019.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen er storfornøyd med utviklingen.

– Sjømat fra Norge er etterspurt. Sjømatnæringen har stått på gjennom en utfordrende tid, og nå er det godt å se at etterspørselen øker i takt med at verden åpner opp igjen. Regjeringa vil legge til rette for at det kan produseres og eksporteres mer sjømat, innenfor bærekraftige rammer, sier han.

Lakserekord

Måneden ble tidenes beste august for lakseeksporten. I alt ble det eksportert 113.900 tonn laks til en verdi av 7 milliarder kroner i august. Det er 33 prosent mer enn samme måned i fjor. Eksporten til Polen hadde den største veksten.

Det var også en god måned for ørret og fersk torsk, der verdien av eksporten økte med henholdsvis 25 og 10 prosent sammenlignet med august i fjor.

Sverige og Tyskland var blant eksportmarkedene som er i størst vekst for fersk torsk. Eksporten av klippfisk vokste også, med 64 prosent sammenlignet med august i fjor. Her er det Brasil som har økt mest det siste året.

For fryst torsk var eksporten omtrent på samme nivå som august i fjor. På den annen side falt verdien av saltfisk- og tørrfisk-eksporten med henholdsvis 15 og 4 prosent sammenlignet med fjoråret.