220 ansatte i kultursektoren ut i streik

Til sammen 220 ansatte innen opera, teater og orkester i Oslo, Bergen og Stavanger tas ut i streik etter at det ikke ble enighet i meklingen. Fristen var ved midnatt, og partene meldte om bruddet rett etter klokka 2.

Ved disse institusjonene tas organiserte ut i streik (antall i parentes): Den Nationale Scene (28), Den Norske Opera & Ballett (54), Det Norske Teatret (25), Nationaltheatret (2), Rogaland Teater (19) og Bergen Filharmoniske Orkester (92).

1.550 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.550 koronasmittede i Norge. Det er 135 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.404 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 925, så trenden er stigende.

Knivstikking i Oslo – flere personer anholdt

En mann i 20-årene er fraktet til sykehus etter en knivstikking på Grønland i Oslo. Offeret var bevisst under transporten til sykehuset. Oslo-politiet meldte om hendelsen rundt klokka 0.30 i natt.

– Vi har anholdt flere personer som vi mener er aktuelle og kan ha hatt tilknytning til hendelsen, lød oppdateringen kort tid etterpå. Så langt er ingen pågrepet i saken.

Japan kan få ny statsminister

Japans statsminister Yoshihide Suga vil ikke stille til gjenvalg som leder for Det liberaldemokratiske partiet i slutten av måneden, noe han meddelte partiet i dag, ifølge kringkasteren NHK.

Vinneren av partiledervalget 29. september blir trolig også statsminister etter valget på ny nasjonalforsamling i oktober, dersom partiet beholder flertallet i underhuset eller får støtte fra koalisjonspartnere.

Dødstallet stiger i USA

Tallet på omkomne etter det voldsomme regnværet i New York, New Jersey og Pennsylvania har steget til minst 41. Et lite barn er blant de døde.

Ekstremværet Ida, som traff Louisiana som en kraftig orkan søndag, har feid mot nordøst med enorme nedbørsmengder.

Korona-redusert Brasil dro i land seieren

Gruppeleder Brasil vant 1-0 over Chile i VM-kvaliken i natt norsk tid. Laget stilte uten OL-helt Malcom samt flere andre spillere på grunn av koronarestriksjoner.

Flamengo-spiller Éverton Ribeiro sto for vinnermålet. Oppgjøret gikk i Santiago. Allerede søndag venter Argentina som motstander. Gruppetoeren vant på sin side komfortabelt 3-1 over bunnlaget Venezuela i natt norsk tid.