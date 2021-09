Barn fra 12 til 15 år får tilbud om én dose med coronavaksine

Folkehelseinstituttet har brukt sommeren på å vurdere om barn og unge skal tilbys koronavaksine. De har anbefalt regjeringen å tilby årskullene i ungdomsskolen født mellom 2006 og 2008 én vaksinedose i første omgang, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.

Regjeringen har bestemt seg for å følge FHIs anbefaling. Innkalling av årskull 2006–2008 kan startes så snart kommunene har kapasitet til dette. Kommunene må også etablere systemer for å kunne innkalle barn født i 2009 til vaksinasjon når de har fylt 12 år.

Statsminister Erna Solberg (H) sier at de faglige rådene er at 12-15-åringene får flere fordeler enn ulemper ved en vaksinasjon.

– Det har vært avgjørende for regjeringen. Nå er det mye smitte blant barn og unge, og vaksine vil bidra til at også denne gruppen får en mer normal hverdag, sier hun.

Én dose

– Når mange smittes, vil også noen flere risikere å bli innlagt på sykehus. Dette kan også føre til at noen får den sjeldne og alvorlige komplikasjonen MISC, som er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2–6 uker etter koronainfeksjon. Derfor har vi anbefalt regjeringen at koronavaksinasjonsprogrammet utvides slik at 12-15-åringer får tilbud om vaksine, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Vaksinasjonen vil i første omgang bestå av én vaksinedose. FHI vil gjøre nye vurderinger med oppdatert kunnskap om bivirkninger, sykdomsutvikling og den samlede situasjonen før det eventuelt gis en anbefaling om dose to til denne aldersgruppen.

Folkehelseinstituttet anbefaler at man bruker vaksinen Comirnaty fra Biontech/Pfizer siden det foreligger større erfaring med bruk av dette produktet for så unge personer.

Det er nær 260.000 personer mellom 12 og 15 år i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det utgjør om lag 4,8 prosent av den norske befolkningen.

– Vi vurderer at tilbud om én dose er det som gir den tydeligste gevinsten for den enkelte ungdom når nytte veies opp mot mulige ulemper av vaksinen. Andre dose vil vurderes når det foreligger mer kunnskap fra andre land som har kommet lenger i vaksinasjonen av denne aldersgruppen, sier Stoltenberg.

Mindre smittebegrensende effekt med én dose

Samtidig oppnås den største smittebegrensende effekten av vaksinene først når det er satt to vaksinedoser. Folkehelseinstituttet vurderer imidlertid at aldersgruppen i mindre grad enn voksne og eldre ungdom har bidratt til smittespredning, og at de individuelle hensynene er viktigere enn samfunnsnytten.

Fra før har barn og ungdom i alderen 12–15 som har risiko for å bli alvorlig koronasyke, fått tilbud om vaksine. Ifølge Folkehelseinstituttet utgjør denne gruppen mellom 2.000 og 3.000 barn.

En rekke andre land er allerede i gang med vaksinering av barn over 12 år mot koronavirus. Blant dem er Finland, Danmark, Kypros, New Zealand, Irland og USA.

Koronavaksinene er ikke godkjent for bruk før fylte 12 år.

Det er foreldrene som tar den endelige avgjørelsen om vaksinering av barna sine, siden barn i alderen 12–15 år er ikke helserettslig myndige.