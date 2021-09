Norge og USA signerte intensjonsavtale – Norge skal bli kvitt sin beholdning av høyanriket uran

– Det norske uranet er spesielt krevende å kvitte seg med. Ved hjelp av ny amerikansk teknologi kan vi likevel få dette til. Jeg er veldig glad for at vi får denne avtalen på plass, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Nybø og USAs energiminister Jennifer Granholm undertegnet avtalen mandag, og avtalen innebærer et sterkt signal om at Norge eliminerer sin beholdning av høyanriket uran.

– Nå følger vi opp hjemme det Norge og USA har jobbet globalt for i flere år. Denne avtalen legger et viktig grunnlag for at Norge skal bli kvitt atomvåpenandvendbart materiale. Norge blir et pilotland og jeg håper at andre land også kan benytte seg av denne teknologien, sier Nybø.