Bergen-byrådsleder: Ikke lenger grunnlag for coronatiltak man kan straffes for

– Vi må fortsatt begrense smitten mens vi venter på flere fullvaksinerte. Men byrådet mener det i Bergen ikke lenger er forholdsmessig å ha tiltak du kan straffes for å bryte slik situasjonen er nå, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Han sier alle forskriftsfestede tiltak oppheves og erstattes med anbefalinger, men ber likevel bergensere om å følge tiltakene.

– Det betyr at dette fortsatt er noe alle bergensere må følge i tiden fremover, men rent juridisk sett innebærer det ikke lenger straff, sier Valhammer.

Han ber alle høyere utdanningsinstitusjoner om å bruke annethvert sete, og viser til at smitten er størst hos dem mellom 15 og 22 år.

Det vil fortsatt være lov å skjenke like lenge utendørs som innendørs ut september, opplyser Valhammer. I forrige uke stoppet Bergen kommune ordningen med at barn og unge under 18 år kan slippe smittekarantene hvis de tester seg. Dette videreføres.

Valhammer ber også om avklaring rundt vaksinering av de mellom 12 og 15 år. Bergen kunne startet med dette dersom avklaringen hadde kommet.

– Hvis de skal vaksineres, må vi få begynne å vaksinere dem. Skal de ikke vaksineres, må regjeringen si det, og de må si det nå, sier byrådslederen.

Det ble onsdag registrert 65 nye coronasmittede i Bergen.